500.000 Euro Schaden: Scheune brennt in Lübeck ab

Im Lübecker Stadtteil Groß Steinrade hat es in der Nacht zu heute einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Eine Scheune in der Steinrader Hauptstraße stand bereits komplett in Flammen, als die Feuerwehr abends eintraf. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf einen Kuhstall und ein Wohngebäude nebenan überspringt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Schaden beträgt 500.000 Euro

In der Scheune selbst befanden sich Stroh und Landmaschinen. Laut Polizei ist davon nichts mehr zu retten. Der Sachschaden beträgt demnach mindestens eine halbe Million Euro. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit 40 Leuten vor Ort und mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. "Das zieht sich noch etwas in die Länge, da es sehr mühsam ist, das Stroh, welches dort in großen Mengen gelagert war, auseinanderzufahren und die Glutnester dann abzulöschen", erklärt Feuerwehrsprecher Lars Walter. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.

