Stand: 31.05.2024 14:00 Uhr 50.000 Euro und zwei Schwimm-Mobile für die DLRG

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) einen Förderbescheid in Höhe von 50.000 Euro übergeben. Außerdem übergab sie zwei Schwimm-Mobile - eine Art Wohnmobil, in denen alles ist, was gebraucht wird, um schwimmen zu lernen, zum Beispiel Schwimmbretter und Tauchringe. Mit den Mobilen sind je zwei Bundesfreiwilligendienstleistende unterwegs. Sie können so Schwimmlehrerinnen und -ehrer in ganz Schleswig-Holstein unterstützen. Hintergrund ist eine Schwimm-Lern-Offensive, die das Land fördert.

