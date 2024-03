Stand: 27.03.2024 17:41 Uhr 500 Naturfilme für Green Screen Festival eingereicht

Noch nie wurden für das Green Screen Festival in Eckernförde so viele Filme eingereicht wie in diesem Jahr. Laut Veranstalter waren es knapp 500 - im vergangenen Jahr nur 300. Für Michael van Bürk vom Green Screen Festival ist diese Entwicklung besonders nach den Corona-Zeiten sehr positiv. "Ein gutes Festival ist ein Treffpunkt. Ein Treffpunkt von den vielen naturbegeisterten Filmfreunden, die Filme sehen wollen, die aber sich auch treffen wollen mit den Filmemachern, mit ihnen kommunizieren wollen", sagt er. Etwa 250 Kameraleute, Produzenten oder Veranwortliche von Fernsehanstalten aus aller Welt werden im September in Eckernförde erwartet, wenn das Festival stattfindet.

