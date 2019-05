Stand: 03.05.2019 16:51 Uhr

50 Jahre nach Klau: Kiel zeigt Skulptur wieder

Es klingt wie ausgedacht, hat sich aber genau so zugetragen: In der Kieler Stadtgalerie ist Freitag eine Skulptur enthüllt worden, die fast 50 Jahre lang verschwunden war. 1970 ist das italienische Kunstwerk aus dem Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof gestohlen worden. Die Bronzefigur tauchte erst im Jahr 2017 wieder auf. Der Dieb wurde nie gefunden und auch die rechtmäßigen Besitzer sind nicht mehr auszumachen.

Eine Geschichte mit vielen Wendungen

Trotzdem - wie es sich für ein modernes Märchen gehört, gibt es ein Happy End und nun ist die 50 Zentimeter hohe und rund drei Kilogramm schwere Figur wieder zu bewundern. Sie war eine Leihgabe einer italienischen Kunstagentur. Über Nacht ist sie dann im September 1970 verschwunden: Die damals auf 30 bis 40.000 Deutsche Mark geschätzte Statue wurde gestohlen. Dann - 47 Jahre später - findet ein Bahnmitarbeiter sie in einem abgelaufenen Schließfach am Kieler Hauptbahnhof. Wenig später meldet sich dann auch noch ein Mann bei der Polizei. Der dubiose Anrufer erzählt, er kenne den Dieb, dieser sei inzwischen sehr alt und der Dieb wolle das Kunstwerk wieder der Öffentlichkeit zurückgeben.

50 Jahre lang verschollene Figur nun Eigentum der Stadt Kiel NDR 1 Welle Nord - 03.05.2019 16:47 Uhr Autor/in: Cassandra Arden







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stadt Kiel darf Figur voraussichtlich behalten

Die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Hess kann sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen - sie findet, es ist eine liebenswerte Geschichte, obwohl sie mit einer Straftat begann: "Aber die liegt ja 50 Jahre zurück, ist längst verjährt und ich denke es ist schön, dass diese Skulptur nun wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird". Nach all der Zeit ist aber der rechtmäßige Eigentümer der Bronzefigur nicht mehr auszumachen und so entschied die Leitende Oberstaatsanwältin, dass der letzte Besitzer sie bekommen soll: also die Stadt Kiel.

OB Kämpfer: "Eine charmante Idee"

"Der Schwimmer", so der Titel der Skulptur, steht deshalb, fast 50 Jahre später, in der Stadtgalerie in der Andreas-Gayk-Straße: Dort kann nun jeder den Jüngling aus Bronze bewundern und über die wundersame Geschichte staunen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) muss ebenso wie Birgit Hess grinsen: "Eine charmante Idee, die Rückgabe über ein Schließfach im Kieler Bahnhof zu machen und einfach nicht weiter zu bezahlen und dann wird es ausgeräumt" - das sei sehr geschickt eingefädelt vom mutmaßlichen Dieb. Kämpfer freut sich nun, sagt er, dass Kiel wieder dieses schöne Stück Kunst zeigen kann.

Vielleicht gibt es noch eine Wende?

Der Bildhauer Francesco Messina hatte die Skulptur geschaffen - 1995 verstarb Messina in Mailand. Theoretisch könnten Angehörige Besitzansprüche geltend machen, allerdings wären die inzwischen - wie auch der Diebstahl - verjährt, erklärt Oberbürgermeister Kämpfer. Aber, so der SPD-Politiker: "Wenn sich vielleicht Erben des Künstlers melden würden, würden wir wahrscheinlich nicht formaljuristisch argumentieren, sondern sicherlich eine gütliche Einigung suchen und auch finden". Vielleicht, so Kämpfer, meldet sich die Familie - "dann kriegen wir noch eine weitere Wende in dieser sehr skurrilen und netten Geschichte".

Weitere Informationen Kunstausstellungen im Norden Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Skulptur, Architektur und Videokunst in Norddeutschland. Welche Schau ist sehenswert? NDR.de gibt einen Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2019 | 17:00 Uhr