Stand: 03.05.2024 10:05 Uhr 50 Jahre Landestheater SH: Spielplan steht fest

Vor 50 Jahren ist das Landestheater Schleswig-Holstein gegründet worden. Laut Generalintendantin Ute Lemm ist nun ein abwechslungsreichen Programm fertiggestellt worden. Demnach soll es unter anderem einen bunten Theatertag in Schleswig und ein Crossover-Konzert an einem ungewöhnlichen Ort in Flensburg geben. Außerdem soll in der Zeitung laut Lemm eine kleine Jubiläumsbeilage erscheinen. Die Städte Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schlossen sich 1974 zusammen, um mit finanziell vereinter Kraft ein Angebot für Schauspiel, Sinfoniekonzerte, Musiktheater und Ballett zu bieten. Hinzu kommen Puppenspiel und Jugendtheater.

