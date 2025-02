Stand: 12.02.2025 16:31 Uhr 450 Kilo Heroin in Travemünde sichergestellt

Im Lübeck-Travemünder Hafen hat der Zoll nach eigenen Angaben eine Rekordmenge von 450 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Nach einem Hinweis belgischer und niederländischer Behörden untersuchten die Fahnder eine Lieferung mit Lavendelraumduft, teilte der Zoll mit. Der per Fähre eingetroffene Trailer wurde durch eine mobile Röntgenanlage geschleust. Dabei entdeckten die Beamten das Rauschgift in mehr als 11.000 Sprühdosen, verpackt in Folienbeutel. Nach ersten Erkenntnissen stammt die Ware aus Zentralasien. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

