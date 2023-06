44 Jahre alte Frau in Kiel getötet: Tatverdächtiger stellt sich Stand: 27.06.2023 17:45 Uhr Ein junger Mann hat sich laut Polizei bei den Beamten gemeldet und angegeben, eine Verwandte getötet zu haben. Kurz darauf fanden Polizisten die Leiche einer Frau in einem Haus in Kiel.

Im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg ist am Dienstagmittag eine 44 Jahre alte Frau getötet worden. Nach Angaben der Polizei meldete sich der 22 Jahre alte Tatverdächtige selbst bei den Beamten und gab an, eine Angehörige getötet zu haben. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin zu dem Einfamilienhaus geschickt. Dort fanden die Beamten die Leiche der Frau und nahmen den 22-Jährigen fest. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht.

Nähere Angaben zu der Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Am Dienstagnachmittag waren am Tatort noch Spurensucher der Polizei bei der Arbeit.

