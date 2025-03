Stand: 17.03.2025 08:58 Uhr 42. Syltlauf: Gute Bedingungen und neuer Streckenrekord

Am Sonntag (16.03.) sind mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer beim 42. Syltlauf an den Start gegangen. Das teilen die Organisatoren mit. Dabei sorgte leichter Westwind für gute Bedingungen auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Bei den Männern lief Patrick Decorsi die knapp 35 Kilometer von List nach Hörnum in 2:14:07 Stunden. Das ist ein neuer Streckenrekord. Bei den Damen siegte Sandra Morschner in 2:14:24 Stunden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt