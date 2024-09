Stand: 01.09.2024 12:00 Uhr 400 brennende Strohballen in Lunden

Seit vergangener Nacht ist die Feuerwehr in Lunden (Kreis Dithmarschen) im Einsatz. Dort brennen nach Angaben der Polizei seit dem späten Abend knapp 400 Strohballen an der Nordbahnhofstraße. Anwohnende hatten gegen 23 Uhr die Flammen auf einem Feld bemerkt. Wann das Feuer gelöscht sein wird, ist laut Polizei noch nicht absehbar. Laut Feuerwehr kann es noch etwas dauern, denn jeder einzelne Ballen muss auseinander gezogen werden, um versteckte Glutnester zu löschen.

Immer wieder brennen in letzter Zeit Heuballen. Zuletzt hatten in Nusse im Kreis Herzogtum Lauenburg und in Hasloh im Kreis Pinneberg Heuballen gebrannt.

