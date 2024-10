30 Tipps für günstige Freizeitaktivitäten im Herbst in SH

Stand: 03.10.2024 05:00 Uhr

Die Natur erkunden, Neues erleben und so richtig in Herbststimmung kommen - das geht auch für wenig oder gar kein Geld. Was man in den Ferien in Schleswig-Holstein günstig machen kann: eine Übersicht.