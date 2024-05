Stand: 03.05.2024 16:03 Uhr 32. Brahms-Festival startet in Lübeck

In Lübeck startet am Freitag das 32. Brahms-Festival. Unter dem Motto "Rausch" gibt es bis zum 12. Mai insgesamt 35 Konzerte mit rund 300 Mitwirkenden. Offiziell wird das Festival am Sonnabend mit dem MHL-Sinfonieorchester um 19.30 Uhr eröffnet. Der Leiter des Brahms-Instituts, Professor Wolfgang Sandberger, hat das Festival koordiniert. Er verspricht einen "musikalischen Rausch".

Sandberger glaubt, dass das Thema Rausch auch kulturpolitisch aktuell ist: "Einerseits sehnen sich die Menschen wieder nach Ekstase, nach Rausch, vor allem nach den pandemischen Jahren. Auf der anderen Seite ist der Rausch auch eine zutiefst menschliche Erfahrung. Jeder kennt das wahrscheinlich." Geboten werden neben kleinen und großen Konzerten auch Improvisation sowie eine rauschhafte Nacht zum Abschluss.

