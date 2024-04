Stand: 15.04.2024 11:44 Uhr 30.000 Euro Spende an Polarforscher Arved Fuchs

Seit mehr als 30 Jahren erforscht Arved Fuchs die Polarregionen. Auf seinen Schiffsreisen sammelt er Daten, die zeigen, wie sich der Klimawandel auf die Meere auswirkt. Finanziert werden die Expeditionen unter anderem von Sponsoren. Sonntagabend konnte Fuchs in Kiel eine weitere Spende entgegennehmen. Mit 30.000 Euro unterstützt die Firma Hasytec die nächste "Ocean Change" Expeditionen des Polarforschers, die in diesem Jahr starten soll. Der Forscher sammelt unter anderem Daten, die an mehrere wissenschaftliche Institute weitergeleitet werden, unter anderem auch an der GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die nächste Expedition soll am 18 Juni beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 12:00 Uhr

