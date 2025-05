Stand: 19.05.2025 08:02 Uhr 300 Menschen demonstrieren gegen Abschiebehaft Glückstadt

Am vergangenen Wochenende hat ein Bündnis verschiedener Organisationen gegen die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) demonstriert. Nach Angaben des Veranstalters kamen am Sonnabend rund 350 Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zu der Demonstration, laut Polizei waren es rund 300. Vom Marktplatz aus zogen die Demonstantinnen und Demonstranten zur Haftanstalt. Dem Justizministerium zufolge waren am Mittwoch der vergangenen Woche 28 Menschen in der Einrichtung inhaftiert, sieben Personen davon aus Schleswig-Holstein. Die anderen Menschen wurden aus den Bundesländern Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern geschickt, die die Einrichtung mitnutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration Kreis Steinburg