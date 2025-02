Stand: 06.02.2025 07:22 Uhr 300 Bundeswehrsoldaten marschieren durch Appen

In Appen (Kreis Pinneberg) findet am Donnerstagnachmittag ein großer öffentlicher Appell der Bundeswehr statt. Damit werden 120 Absolventen der Luftwaffe gewürdigt. Die feierliche Verleihung der Feldwebel- und Unteroffizierbriefe findet zum ersten Mal öffentlich statt. Dazu marschieren mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten der Unteroffiziersschule Luftwaffe durch die Stadt und werden dabei vom Marinemusikkorps Kiel begleitet. Zwischen 12 und 18 Uhr kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt kommen. Auch die Landesstraße 106 zwischen Appen und Moorrege (Kreis Pinneberg) muss kurzzeitig gesperrt werden.

