30 Tipps für günstige Freizeitaktivitäten in den Ferien in SH Stand: 07.08.2024 21:46 Uhr In den Sommerwochen Neues erleben, entspannen und genießen - das geht auch für wenig oder gar kein Geld. Was man in den Ferien in Schleswig-Holstein günstig machen kann: eine Übersicht.

Fahrradtour, Wandern, Schwimmen im Badesee oder im Meer - diese Ferien-Aktivitäten sind meist kostenlos oder relativ günstig. In Schleswig-Holstein gibt es in den sechs freien Wochen aber durchaus mehr Unternehmungen und Ausflugsmöglichkeiten für den schmalen Geldbeutel. Auch Konzerte, Silent Discos, Touren mit der Fähre, ein Museumsbesuch und sogar Strandkörbe gibt es kostenlos oder sehr günstig im nördlichsten Bundesland. Damit müssen Familienurlaube in den Sommerferien nicht unbedingt ins Geld gehen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit ausgewählten Tipps für günstige Unternehmungen.

Kreis Schleswig-Flensburg

Schnitzeljagd an der Schlei : Die Ostseefjord Schlei GmbH in Schleswig bietet für die Schleiregion eine kostenlose App für Schnitzeljagden und Stadtführungen durch Kappeln und Schleswig an. Sie brauchen nur die App Actionbound auf Ihr Smartphone laden.

: Die Ostseefjord Schlei GmbH in Schleswig bietet für die Schleiregion eine kostenlose App für Schnitzeljagden und Stadtführungen durch Kappeln und Schleswig an. Sie brauchen nur die App Actionbound auf Ihr Smartphone laden. Hüttenübernachtung auf der dänischen Seite der Flensburger Förde: Dort ist es möglich, kostenlos in einfachen aber praktischen Hütten zu übernachten. Auf dem Naturlagerplatz Kollund Wald gibt es auch Kompost-Toiletten. Wer sicher gehen möchte, kann sich gegen eine kleine Gebühr (50 DKK / etwa 6,60 Euro) im Internet eine Hütte reservieren.

Kreis Nordfriesland

Kostenloser Strandtag in Emmelsbüll-Horsbüll : An der Badestelle "Südwesthörn" in Emmelsbüll-Horsbüll gibt es weder Kurtaxe noch Strandgebühren - und es gibt dort unentgeltliche Strandkörbe, eine Dusche und Toiletten, außerdem zahlreiche kostenfreie Parkplätze und die drei Wohnmobilstellplätze.

: An der Badestelle "Südwesthörn" in Emmelsbüll-Horsbüll gibt es weder Kurtaxe noch Strandgebühren - und es gibt dort unentgeltliche Strandkörbe, eine Dusche und Toiletten, außerdem zahlreiche kostenfreie Parkplätze und die drei Wohnmobilstellplätze. Kostenlose Dienstagskonzerte am Deich in Dagebüll : Im Sommer findet immer dienstags auf dem Deichtorplatz in Dagebüll ab 19 Uhr ein kostenfreies Konzert statt.

: Im Sommer findet immer dienstags auf dem Deichtorplatz in Dagebüll ab 19 Uhr ein kostenfreies Konzert statt. Kostenlose Outdoor-Erlebnisse auf Amrum : Zehn gepflegte Abenteuer- und Strandspielplätze dürfen auf der Insel kostenlos genutzt werden. Strandspaziergänge am Kniepsand und eine Dünenwanderung über die Bohlenpfade auf Amrum sind ebenfalls empfehlenswert, auch der Eintritt in das Naturzentrum in Norddorf ist kostenfrei.

: Zehn gepflegte Abenteuer- und Strandspielplätze dürfen auf der Insel kostenlos genutzt werden. Strandspaziergänge am Kniepsand und eine Dünenwanderung über die Bohlenpfade auf Amrum sind ebenfalls empfehlenswert, auch der Eintritt in das Naturzentrum in Norddorf ist kostenfrei. Kostenloses Treene-Freibad: Bei Friedrichstadt gibt es nahe der Eidermündung das kostenfreie Treene-Freibad. Der Badestrand ist ganzjährig geöffnet, in den Sommermonaten sind Rettungsschwimmer von 11 bis 17 Uhr vor Ort.

Bei Friedrichstadt gibt es nahe der Eidermündung das kostenfreie Treene-Freibad. Der Badestrand ist ganzjährig geöffnet, in den Sommermonaten sind Rettungsschwimmer von 11 bis 17 Uhr vor Ort. Auf Eiderstedt ins Museum "Roter Haubarg": Ein Haubarg ist eine besondere Bauart an Bauernhöfen. Der "Rote Haubarg" in Witzwort kann besichtigt werden, kostet keinen Eintritt und neben einem Restaurant-Café gibt es dort eine Ausstellung zur Landwirtschaftsgeschichte der Region.

Ein Haubarg ist eine besondere Bauart an Bauernhöfen. Der "Rote Haubarg" in Witzwort kann besichtigt werden, kostet keinen Eintritt und neben einem Restaurant-Café gibt es dort eine Ausstellung zur Landwirtschaftsgeschichte der Region. Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording : Wer am Strand vom Regen überrascht wird, findet im Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording eine gute Alternative. Das Erlebnis-Hus liegt direkt am Deich und beherbergt das Spiele-Hus, eine Info-Station, einen Arbeitsbereich, eine Skatebahn sowie einen großen Außenbereich mit Spielplatz und Außenrutsche. Der Eintritt ist frei.

: Wer am Strand vom Regen überrascht wird, findet im Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording eine gute Alternative. Das Erlebnis-Hus liegt direkt am Deich und beherbergt das Spiele-Hus, eine Info-Station, einen Arbeitsbereich, eine Skatebahn sowie einen großen Außenbereich mit Spielplatz und Außenrutsche. Der Eintritt ist frei. Klootstockspringen in Tating: Klootstockspringen hat Tradition auf Eiderstedt. Mit einem langen Stock - dem Klootstock - wird über Wassergräben gesprungen. Beim anderthalbstündigen Schnupperkurs lernen Interessierte diese norddeutsche Tradition kennen, am Mittwoch, 7. und 21. August, jeweils ab 19.30 Uhr.

Weitere Informationen So genießen Sie im Norden von SH für wenig Geld die Ferien Ganz oben im Norden gibt es einige Freizeitaktivitäten, die gar nichts oder nur sehr wenig kosten. mehr

Kreis Dithmarschen

Radtour zur Hallig Helmsand: Die unbewohnte ehemalige Hallig Helmsand bei Elpersbüttel ist umgeben von Salzwiesen und liegt mitten im Nationalpark Wattenmeer. Sie lässt sich einfach per Fahrrad erreichen. Von Friedrichskoog Spitze aus sind es genau 15 Kilometer, die immer am Deich entlang bis zur Hallig führen.

Weitere Informationen Urlaub an der Westküste von SH: Sechs Tipps für günstige Ferien Von Friedrichstadt über St. Peter-Ording nach Glückstadt: An der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es viele Aktivitäten im Sommer, die häufig kostenlos sind. mehr

Kreis Steinburg

Audio-Tour durch Glückstadt: Wer wusste, dass Glückstadt an der Elbe bis 1863 ein Anlaufpunkt für Walfänger aus Grönland war? Mit dem kostenlosen Audioguide fürs Smartphone (App "Glückstadt erleben") kann man einen ausgiebigen Spaziergang durch die Stadt unternehmen.

Kreis Ostholstein

Kostenlose Konzerte in der Lübecker Bucht: Die "Musik im Strandkorb"-Konzerte haben inzwischen Tradition am Ostseestrand. Organisiert von der Tourismusagentur Lübecker Bucht, spielen Künstlerinnen, Künstler und Bands in verschiedenen Orten wie Neustadt, Pelzerhaken und Scharbeutz.

Die "Musik im Strandkorb"-Konzerte haben inzwischen Tradition am Ostseestrand. Organisiert von der Tourismusagentur Lübecker Bucht, spielen Künstlerinnen, Künstler und Bands in verschiedenen Orten wie Neustadt, Pelzerhaken und Scharbeutz. Gewässerlehrpfad Gleschendorf bei Scharbeutz: Hier gibt es einen 800 Meter langen Gewässerlehrpfad, Startpunkt ist die Röthewiese. Von dort aus gibt es acht unterschiedliche Stationen zu erkunden, wie eine Wassermühle mit Pumpstation, eine Spechthöhle und eine Wasserschöpfanlage an einer Brücke.

Hier gibt es einen 800 Meter langen Gewässerlehrpfad, Startpunkt ist die Röthewiese. Von dort aus gibt es acht unterschiedliche Stationen zu erkunden, wie eine Wassermühle mit Pumpstation, eine Spechthöhle und eine Wasserschöpfanlage an einer Brücke. Die Natur von oben in Heiligenhafen: Vom NABU-Beobachtungsturm auf dem Graswarder kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen und Vögel im Naturschutzgebiet beobachten oder hinüber zur Insel Fehmarn schauen.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Radfahrrouten durchs Lauenburgische: In Dargow steht in der Nähe des Schaalseehofs ein Aussichtsturm, der einen Blick über den tiefsten See Norddeutschlands bietet. In der Region kommen Radfahrende voll auf ihre Kosten, hier gibt es Ideen für Routen durchs Lauenburgische.

Lübeck

Aussichtspunkt über Lübeck: Einen guten Blick über die Region bietet der Turm der Petri-Kirche in der Lübecker Innenstadt. Per Fahrstuhl geht es 50 Meter hoch auf die Aussichtsplattform. Kinder bis fünf Jahre dürfen kostenlos hinauf, Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre zahlen 1 Euro, Erwachsene 5 Euro.

Einen guten Blick über die Region bietet der Turm der Petri-Kirche in der Lübecker Innenstadt. Per Fahrstuhl geht es 50 Meter hoch auf die Aussichtsplattform. Kinder bis fünf Jahre dürfen kostenlos hinauf, Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre zahlen 1 Euro, Erwachsene 5 Euro. Action auf der Falkenwiese: Auf dem Spiel- und Sportplatz an der Falkenwiese in Lübeck, direkt neben der Wakenitz gelegen, gibt es für Kinder und Jugendliche Kletterwände, Hängematten, Basketball-Körbe, Fußballtore, eine Skateanlage und ein Beachvolleyballfeld.

Weitere Informationen Ausflüge for free: Aktivitäten in Lübeck, Ostholstein und Lauenburg An der Lübecker Bucht, in Lübeck und im Lauenburgischen gibt es in den Sommerferien jede Menge zu erleben und vieles ist sogar kostenlos. mehr

Kiel

NOK-Überfahrt mit Kanalfähre: Die Überfahrt mit der kleinen Kanalfähre "Adler I" ist kostenlos. Das kleine Schiff tuckert täglich von frühmorgens bis etwa 22 Uhr alle 15 bis 20 Minuten von Kiel-Wik über den Nord-Ostsee-Kanal rüber nach Holtenau und zurück. Auch Fahrräder dürfen kostenlos mit an Bord.

Die Überfahrt mit der kleinen Kanalfähre "Adler I" ist kostenlos. Das kleine Schiff tuckert täglich von frühmorgens bis etwa 22 Uhr alle 15 bis 20 Minuten von Kiel-Wik über den Nord-Ostsee-Kanal rüber nach Holtenau und zurück. Auch Fahrräder dürfen kostenlos mit an Bord. Schlendern am Tiessenkai und Sprung in die Förde: In Kiel-Holtenau geht es in Richtung Tiessenkai. Die kleine maritime Meile versprüht nostalgisches Hafenflair. Wem es nach Abkühlung ist, geht zur kostenlosen Seebadeanstalt Holtenau, in den Sommerferien täglich von 11 bis 19 Uhr.

Kreis Plön

Probsteier Korntage - Strohfiguren per Rad erkunden: Während einer Radtour kann man sich kunstvolle Strohfiguren in der Probstei anschauen, von Szenen aus dem Dschungelbuch bis zum Hubschrauber aus Stroh: In insgesamt 19 Gemeinden stehen die von den Dorfbewohnern selbst gefertigten Skulpturen.

Während einer Radtour kann man sich kunstvolle Strohfiguren in der Probstei anschauen, von Szenen aus dem Dschungelbuch bis zum Hubschrauber aus Stroh: In insgesamt 19 Gemeinden stehen die von den Dorfbewohnern selbst gefertigten Skulpturen. Lustwandeln rund ums Plöner Schloss: Auf den Spuren längst vergangener Jahrhunderte spaziert man am Plöner Schloss direkt am See. Es geht vorbei an restaurierten Bauten verschiedener Epochen, durch schattige Alleen und einen weitläufigen Park.

Auf den Spuren längst vergangener Jahrhunderte spaziert man am Plöner Schloss direkt am See. Es geht vorbei an restaurierten Bauten verschiedener Epochen, durch schattige Alleen und einen weitläufigen Park. Audioguide zur Holsteinischen Schweiz: Wer etwas über die Geschichte erfahren möchte, kann sich auf der Homepage der Touristikagentur Holsteinische Schweiz einen kostenlosen Audioguide aufs Smartphone laden. Gartenliebhaberinnen und -liebhaber sollten einen Besuch der Alten Schlossgärtnerei einplanen.

Weitere Informationen Ferientipps für Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Plön und die Probstei Auch fürs schmale Budget geeignet: Spannende Ausflüge müssen nicht immer viel Geld kosten. mehr

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Den Kanal unterqueren im Tunnel in Rendsburg : Zu Fuß den Nord-Ostsee-Kanal "unterwandern", das geht in Rendsburg: Hinunter geht es auf der imposanten Rolltreppe oder im Fahrstuhl, bevor man sich in bis zu 27 Metern unter dem Wasserspiegel zum anderen Ufer aufmacht.

: Zu Fuß den Nord-Ostsee-Kanal "unterwandern", das geht in Rendsburg: Hinunter geht es auf der imposanten Rolltreppe oder im Fahrstuhl, bevor man sich in bis zu 27 Metern unter dem Wasserspiegel zum anderen Ufer aufmacht. Rendsburger Schiffsbegrüßungsanlage: Dort werden die vorbeifahrenden Pötte vom Schiffsbegrüßer mit der jeweils passenden Nationalhymne und dem Dippen der Flagge begrüßt. Für die Zuschauer an Land gibt es obendrein Infos zu den jeweiligen Schiffen.

Dort werden die vorbeifahrenden Pötte vom Schiffsbegrüßer mit der jeweils passenden Nationalhymne und dem Dippen der Flagge begrüßt. Für die Zuschauer an Land gibt es obendrein Infos zu den jeweiligen Schiffen. Deutsches Schallplattenmuseum in Nortorf: Auf dem ehemaligen Teldec-Gelände in Nortorf sind etwa 200.000 Schallplatten ausgestellt, darunter echte Raritäten. Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Jugendliche zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Kreis Stormarn

Unterwegs auf alten Bahntrassen : Auf einer Gesamtlänge von 68 Kilometern können Radfahrer drei miteinander verbundene Strecken fahren. Die einzelnen Routen führen von Henstedt-Ulzburg 27 Kilometer nach Bad Oldesloe, weiter geht es in 22 Kilometern nach Trittau, von dort aus geht es in einer 19 Kilometer langen Etappe nach Glinde.

: Auf einer Gesamtlänge von 68 Kilometern können Radfahrer drei miteinander verbundene Strecken fahren. Die einzelnen Routen führen von Henstedt-Ulzburg 27 Kilometer nach Bad Oldesloe, weiter geht es in 22 Kilometern nach Trittau, von dort aus geht es in einer 19 Kilometer langen Etappe nach Glinde. Kinderfreundlicher Krimi-Trail zwischen Bad Oldesloe und Grabau: Die Tour samt "Ermittlungsarbeit" dauert drei bis vier Stunden. Entlang des Weges müssen Fragen per SMS beantwortet werden. Ziel ist es, das von Kriminellen bedrohte Brenner Moor zu retten. Die Buchung erfolgt online . Die "Ermittlungsakte" wird per Mail zugeschickt und kostet 20 Euro für bis zu fünf Teilnehmer.

Die Tour samt "Ermittlungsarbeit" dauert drei bis vier Stunden. Entlang des Weges müssen Fragen per SMS beantwortet werden. Ziel ist es, das von Kriminellen bedrohte Brenner Moor zu retten. Die Buchung erfolgt online Die "Ermittlungsakte" wird per Mail zugeschickt und kostet 20 Euro für bis zu fünf Teilnehmer. Perseiden beobachten mit dem Sternwarten-Verein aus Tornesch: Noch bis zum 24. August lassen sich am Nachthimmel die sogenannten Perseiden beobachten. Der Verein Regionale Volks- und Schulsternwarte Tornesch e.V. lädt am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr zum gemeinsamen Perseiden-Gucken ein. Treffpunkt ist ab 19 Uhr auf dem Gelände der Gartenbaufirma Sander in Tornesch.

Weitere Informationen Ferienspaß in Südholstein muss kein Geld kosten Auch fürs kleine Budget geeignet: Diese Ausflüge und Aktivitäten gibt es in Südholstein. mehr

Kreis Segeberg

Chillen, Natur und Sport im Stadtpark Norderstedt: Der großzügige Stadtpark in Norderstedt ist mit seinen Parkanlagen, Spielplätzen und dem Badesee ein Ausflugsziel für Familien. Der Stadtpark ist kostenfrei, einige der Sportangebote und der Zugang zum Strandbad müssen jedoch bezahlt werden.

Der großzügige Stadtpark in Norderstedt ist mit seinen Parkanlagen, Spielplätzen und dem Badesee ein Ausflugsziel für Familien. Der Stadtpark ist kostenfrei, einige der Sportangebote und der Zugang zum Strandbad müssen jedoch bezahlt werden. Kreatives Ferienprogramm in der Stadtbücherei Bad Segeberg: In den Sommerferien gibt es hier Workshops für Kinder und Jugendliche wie Comics zeichnen und Filmtrailer schneiden. Das gesamte Programm ist kostenlos. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der Stadtbücherei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 25.07.2024 | 08:30 Uhr