Stand: 11.02.2025 09:08 Uhr 276 Aussteller auf Fachmesse Nord Gastro & Hotel

Die Fachmesse Nord Gastro & Hotel in Husum (Kreis Nordfriesland) hat am Montag begonnen. 276 Unternehmen aus sechs Ländern stellen auf der Messe bis Dienstag Ideen und Lösungen in den Bereichen Food und Verpackungen sowie Küchen- und Kassentechnik vor. Auch geht es um Trends bei der Restaurant-Einrichtung - zum Beispiel um Mooswände, die als Trennwände installiert werden. Demonstriert wird auch eine Eismaschine, die direkt am Tisch in sieben Sekunden Eis produziert. Die Messe richtet sich in erste Linie an Hotel- und Restaurantbetreiber. Erwartet werden bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher.

