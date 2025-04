Stand: 25.04.2025 13:08 Uhr 27-Jähriger nach zwei Bränden in Lübeck festgenommen

In Lübeck ist in der Nacht zu Donnerstag (24.04.2025) ein 27-Jähriger festgenommen worden. Er soll ein Auto im Hudekamp und zuvor eine Mülltonne in der Ziegelstraße in Brand gesetzt haben. Der Mann wurde am Tatort gestellt und hat laut Polizei beide Taten gestanden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

