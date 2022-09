25 Jahre "Tag des Sports": Sonntag geht es los Stand: 03.09.2022 06:00 Uhr In den vergangenen zwei Jahren konnte der "Tag des Sports" des Landessportverbands nur in abgespeckter Form stattfinden. Nun kehrt die größte Breitensportveranstaltung des Landes in ihrer ursprünglichen Form zurück.

Für das 25-jährige Jubiläum haben sich die Veranstaltenden etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Normalerweise findet der "Tag des Sports" des Landessportverbandes (LSV) Schleswig-Holstein nur in Kiel rund um das "Haus des Sports" im Winterbeker Weg statt. Doch diesmal soll ganz Schleswig-Holstein in Bewegung kommen. Zum ersten Mal wird es am selben Tag auch viele verschiedene Veranstaltungen in Sportvereinen an zahlreichen Orten im Land geben.

67 Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Von Mitmachaktionen und Schnuppertrainings bis hin zu Vorführungen - viele Vereine nutzen an diesem Sonntag die Gelegenheit, einen regionalen "Tag des Sports" vor Ort durchzuführen. Auf diese Weise soll die große Bandbreite des Vereinssports in der Region gezeigt werden. Insgesamt 67 Veranstaltungen wird es in vielen Kreisen und kreisfreien Städten geben. Dabei soll es den Vereinen auch gelingen, neue Mitglieder zu gewinnen und diejenigen zurückzuholen, die während der Pandemie gekündigt haben.

Zentrum ist nach wie vor Kiel

In Kiel werden sich am Sonntag wieder viele Vereine, Verbände und Partner des Landessportverbandes einem großen Publikum präsentieren. 60 Sportvereine und -verbände haben dafür 160 Angebote organisiert und zeigen auf drei Bühnen, was der organisierte Sport zu bieten hat. Neben Klassikern aus den Bereichen Tanz- oder Ballsport sind in diesem Jahr auch weniger bekannte und neue Sportarten wie Einradfahren, Hobby-Horsing oder auch Lichtschwertkampf dabei.

Charity Lauf für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche

Auch in diesem Jahr wird es wieder den beliebten Charity Lauf zugunsten der Initiative "Kein Kind ohne Sport!" geben. Rund um die Moorteichwiese können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des gesamten Tages zwischen 10 und 17 Uhr einen 1,2 Kilometer langen Rundkurs absolvieren - laufend, spazierend, mit dem Rollstuhl oder Einrad. Mitmachen können alle Motivierten. Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig.

Ob am "Tag des Sports" auch Angebote in Ihrer Umgebung stattfinden, erfahren Sie über die digitale Sportlandkarte des LSV.

