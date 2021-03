22-Jähriger in Kiel getötet Stand: 21.03.2021 11:32 Uhr Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Kiel-Dietrichsdorf hat die Kripo mit den Ermittlungen begonnen.

Ein 22 Jahre alter Mann ist in Kiel getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren tatverdächtig. Beide kamen in Polizeigewahrsam.

Den Angaben zufolge hatten sie den 22-Jährigen am Samstagabend in dessen Wohnhaus im Stadtteil Dietrichsdorf aufgesucht. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Mehrere Anwohner informierten zeitgleich Polizei und Rettungsdienst. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der 22-Jährige kurz nach 20 Uhr gestorben, hieß es. Auf welche Weise der Mann ums Leben kam, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht sagen. Auch zu weiteren Tathintergründen machten sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Am Sonntag stand die Sektion der Leiche noch aus. Den 15-Jährigen hatten Polizisten vor Ort festgenommen. Der 17-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber in der Nacht im Beisein eines Verteidigers der Polizei. Die Tatverdächtigen stammen aus Kiel und dem Kreis Plön. Sie waren den Angaben zufolge mit dem Opfer bekannt.

