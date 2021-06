210 Tonnen am Haken - Ein Job für "Enak" Stand: 08.06.2021 19:28 Uhr Einer der größten Schwimmkräne Deutschlands ist am Weiterbau der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel beteiligt. Die bis zu 210 Tonnen schwere Arbeitsplattform, die er anheben muss, fordert nicht mal seine ganze Kraft.

Die verantwortlichen Ingenieure haben monatelang geplant. Nun soll alles ganz schnell gehen. Ihr Plan: In nur zwei Stunden soll die tonnenschwere Arbeitsplattform mit 30 Meter langer Ramme vom Südkai in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) rüber zur neuen Schleusenkammer. Dafür haben die Ingenieure Deutschlands größten Schwimmkran bestellt: "Enak". Er ist 55 Meter hoch, 25 Meter breit und mit bis zu 600 Tonnen belastbar. Ein Schlepper zog ihn von Hamburg bis zur Baustelle am Nord-Ostsee-Kanal (NOK).

