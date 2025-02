Stand: 07.02.2025 13:48 Uhr 200.000 Legosteine: Elmshorner Kinder bauen Miniatur-Stadt

Von Freitag bis Sonntag treffen sich in Elmshorn (Kreis Pinneberg) 84 Kinder , um gemeinsam ihre Traumstadt aus Lego zu bauen. Dafür stehen ihnen 200.000 Legoteile bereit - die Miniaturstadt soll am Ende 24 Quadratmeter groß werden. Organisiert wird die Aktion von der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. Für die Legotage hat es laut Pastor Hartmuth Wahnung in diesem Jahr so viele Anmeldungen gegeben, dass die ursprünglich bestellten 150.000 Teile nicht ausgereicht hätten. "Lego finden alle Kinder cool. Und so kommen sie mal weg von der Spielekonsole", so Wahnung. Außerdem würden die Kinder so die Gemeinde kennenlernen.

