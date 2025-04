Stand: 15.04.2025 12:51 Uhr 200.000 Euro für Brücken-Neubau zwischen Tarp und Eggebek

Die Pionierbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Treene zwischen Tarp und Eggebek (beide Kreis Schleswig-Flensburg) wird neu gebaut. Das Wirtschaftsministerium des Landes fördert das Projekt nach eigenen Angaben mit 202.000 Euro. Den Förderbescheid hat Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Dienstag (15.4.) an die Gemeinden übergeben. Die Mittel kommen laut Ministerium aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes. Die Gemeinden Tarp und Eggebek haben den Neubau demnach beschlossen und tragen gemeinsam die Restkosten in Höhe von rund 67.000 Euro.

Bundeswehr-Bauwerk wird vor allem touristisch genutzt

Das Bauwerk heißt Pionierbrücke, weil es vor Jahrzehnten von einem Pionierbataillon errichtet wurde. Heute verbindet die Brücke beide Gemeinden und wird vor allem touristisch genutzt. "Wir gehen davon aus, dass die Brücke Ende des Jahres fertig ist, weil die Ausschreibung schon durch ist", sagt Eggebeks Bürgermeister Carsten Ahlers (Dorfgemeinschaft Eggebek). In den kommenden zwei Jahren soll auch der Fahrradweg zwischen Langstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) und Tarp erneuert werden.

