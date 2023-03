Schulabbrecher in Schleswig-Holstein: 2.000 Schüler ohne Abschluss

2.000 Jugendliche in Schleswig-Holstein ohne Schulabschluss Stand: 06.03.2023 12:15 Uhr Mehr als 27.000 Jugendliche im Land haben 2021 die Schule verlassen. Die Bertelsmann Stiftung hat die Zahlen jetzt ausgewertet.

7,4 Prozent aller Schulabgänger haben keinen Abschluss in der Tasche. Das zeigt eine Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Damit befindet sich die Zahl derer ohne Abschluss im Mittelfeld der vorangegangenen 10 Jahre - die Quote betrug stets zwischen 6,9 und 9,5 Prozent.

Autoren: "Es wurde zu wenig für die Bildung getan"

Der Studie zufolge sind etwa 60 Prozent dieser Schulabgänger Jungs. Jugendliche ohne deutschen Pass sind fast dreimal so oft dabei wie gleichaltrige Deutsche. 2019 lag der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss bei 9,5 Prozent, ist seitdem also etwas gesunken. 2011 lag die Quote aber nur bei 7 Prozent. Für die Studienautoren hat sich im vergangenen Jahrzehnt grundsätzlich zu wenig in Sachen Bildung getan. Ohne Abschluss steige das Risiko keinen Job zu finden, oder sehr schlecht bezahlt zu werden, gerade weil in der Arbeitswelt die Anforderungen steigen würden.

