Stand: 28.03.2025 20:28 Uhr 20-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf B202 bei Wangels

Im Kreis Ostholstein ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war der 20-Jährige auf der B202 bei Wangels gegen ein Verkehrsschild und einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Unfallursache ist noch unklar. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die Bundesstraße war in diesem Bereich etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein