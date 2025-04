Stand: 13.04.2025 18:23 Uhr 19-Jähriger vor Bar in Neumünster mit Glas in Gesicht verletzt

Nach einem Streit vor einer Shisha-Bar in der Nähe des Bahnhofs in Neumünster sucht die Polizei Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, sollen sich am Freitagabend gegen 23 Uhr drei Männer vor der Bar mit einem 19-Jährigen gestritten haben. Dem jungen Mann wurde demnach mit einem Glas ins Gesicht geschlagen. Er schleppte sich mit schweren Schnittverletzungen zur nahegelegen Polizeiwache im Bahnhof. Die Beamten leisteten erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Die Fahndung nach den drei unbekannten Männern blieb bisher erfolglos.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster