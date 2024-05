Stand: 17.05.2024 17:10 Uhr 1,8 Millionen Euro von EU fließen an zwei Projekte im Land

Um den ländlichen Tourismus in Schleswig-Holstein zu fördern, bekommt das Land knapp 1,8 Millionen Euro von der Europäischen Union. Das Kabinett stimmte zu, das Geld für zwei Projekte bereitzustellen. Die Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) plant ein Besucher- und Tourismuszentrum am Schulauer Hafen für knapp zwei Millionen Euro und bekommt dafür 800.000 Euro. In der Nähe der Schiffsbegrüßungsanlage soll ein neuer Treffpunkt für Radfahrer entstehen, die entlang der Elbe unterwegs sind.

Der andere Teil geht an den Archäologischen Park Danewerk (Kreis Schleswig-Flensburg). Mit dem Geld sollen an den UNESCO-Welterbestätten in Hatihabu und Danewerk unter anderem Wege erneuert werden und eine Aussichtsplattform entstehen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2024 | 16:30 Uhr