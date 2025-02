Stand: 07.02.2025 15:32 Uhr 1,8 Millionen Euro: Erster Förderbescheid für Zentralklinikum Pinneberg

Das Land Schlewig-Holstein hat am Freitagvormittag einen ersten Förderbescheid über 1,8 Millionen Euro an die Geschäftsführung der Regio Kliniken übergeben. Bis 2033 soll am Ossenpadd im Norden Pinnebergs (Kreis Pinneberg) ein hochmodernes Zentralklinikum entstehen. Mit den Fördergeldern soll jetzt vor allem die genaue Planung des Neubauprojekts unterstützt werden, so der Staatssekretät des Gesundheitsministeriums Oliver Grundei (CDU). Bis 2027 soll der endgültige Grundriss feststehen. Dazu werden zunächst die benötigten Raumkapazitäten wie Operationssäle, Behandlungsräume und Patientenzimmer ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg