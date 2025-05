Stand: 15.05.2025 18:12 Uhr 18 Kinder bei Vollbremsung von Schulbus in Malente verletzt

Bei einer Notbremsung eines Schulbusses in Bad Malente-Gremsmühlen im Kreis Ostholstein sind am Donnerstagmorgen (15.5.) 18 Kinder leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer das Rotlicht einer Ampel zu spät bemerkt und deshalb gebremst. Anschließend habe der Busfahrer alle 39 Kinder an der nächsten Haltestelle aussteigen lassen und seine Fahrt fortgesetzt, ohne den Vorfall zu melden, hieß es. Gegen ihn werde jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Kinder wurden zunächst im Krankenzimmer einer nahegelegenen Gemeinschaftsschule versorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung von Rettungskräften und einem Notarzt untersucht. Drei Kinder wurden zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

