Stand: 25.04.2024 15:57 Uhr 18 Kilometer langer Graben für Fehmarnbelt-Tunnel fertig

Nach fast drei Jahren Bauzeit ist ein 18 Kilometer langer Graben für den Fehmarnbelt-Tunnel fertiggestellt worden. Mit einer Flotte aus rund 70 Arbeitsschiffen seien etwa 15 Millionen Kubikmeter Meeresboden zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und dem dänischen Lolland ausgebaggert worden, teilte das Unternehmen Femern A/S am Donnerstag mit. Der größte Teil des ausgehobenen Meeresbodens wurde dem Unternehmen zufolge an die dänische Küste transportiert, wo etwa 300 Hektar neues Land geschaffen werden.

