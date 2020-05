Stand: 02.05.2020 18:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

18 Corona-Fälle bei Schlachthof-Mitarbeitern

Der Kreis Steinburg hat eine größere Unterkunft für Schlachthof-Mitarbeiter in Kellinghusen unter Quarantäne gestellt. In den Wohnblocks einer ehemaligen Kaserne leben nach Angaben von Steinburgs Landrat Torsten Wendt (parteilos) etwa 110 Menschen. Inzwischen wurden bei 18 von ihnen das Corona-Virus nachgewiesen. Nachdem es Anfang der Woche zwei bestätigte Fälle gegeben hatte, ordnete der Kreis weitere Tests in der Unterkunft an. Am Sonnabend kamen die positiven Befunde für 16 weitere Personen. Das sind in Kellinghusen etwa so viele Neuinfektionen wie zuletzt pro Tag im ganzen Land.

Rumänen arbeiten im Schlachthof Bad Bramstedt

Bisher liegen nach Angaben des Landrats etwa die Hälfte der Ergebnisse vor. Er rechnet damit, dass in den kommenden Tagen mit weiteren Tests auch weitere Fälle dazukommen werden. Die Kreisverwaltung kümmert sich mit mehreren Mitarbeitern um den Fall und muss auch Dolmetscher einsetzen. Laut Wendt leben in der Unterkunft vor allem um Frauen und Männer aus Rumänien.

Die Schlachthof-Mitarbeiter werden nach seinen Angaben von der Unterkunft in Kellinghusen aus mit einem Bus zu ihrer Arbeitsstätte in Bad Bramstedt gefahren. Aus diesem Grund und wegen der räumlichen Nähe in der Unterkunft gelten sie alle als Kontaktpersonen der Infizierten. "Unser Augenmerk liegt jetzt darauf, den Gesundheitsschutz für die weiteren Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, so dass konsequent für die gesamten betroffenen Wohnungen die Quarantäne ausgesprochen werden musste", sagte Torsten Wendt laut Mitteilung des Kreises.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2020 | 16:00 Uhr