17-Jähriger aus Schleswig-Holstein soll Terrortat geplant haben Stand: 11.11.2024 16:50 Uhr Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt gegen einen 17-Jährigen aus Schleswig-Holstein. Der Jugendliche soll einen Anschlag geplant haben. Er wurde festgenommen. Morgen will die Staatsanwaltschaft Details nennen.

In Schleswig-Holstein haben Ermittler in der vergangenen Woche einen 17-Jährigen festgenommen. Er soll laut Staatsanwaltschaft Flensburg offenbar einen Terroranschlag geplant haben. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Ein Sprecher der Anklagebehörde bestätigte den entsprechenden Zeitungsbericht in Teilen. Gegen den Verdächtigen wurde demnach bereits am 7. November Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf laute Verabredung zu einem Verbrechen, so der Flensburger Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt. Der 17-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ermittler können religiöses Motiv nicht ausschließen

Die geplante Tat sei vermutlich religiös motiviert gewesen, so Winterfeldt weiter. Nach unbestätigten Angaben der "Bild" wollte der Mann auf einem Weihnachtsmarkt mit einem Lastwagen gezielt Menschen töten. Das gehe aus abgehörten Gesprächen und mitgelesener Kommunikation hervor, heißt es in dem Bericht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus