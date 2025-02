Stand: 14.02.2025 16:17 Uhr 16-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Leichenwagen verletzt

Am Freitagnachmittag wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer in Raa-Besenbek bei Elmshorn im Kreis Pinneberg von einem Leichenwagen erfasst. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche auf Höhe der DLRG die B431 überqueren. Das Auto konnte nicht rechtzeitig bremsen. Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Leichenwagen hatte zum Unfallzeitpunkt einen Sonderauftrag und war leer. Durch den Aufprall ging allerdings die Frontscheide kaputt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die B431 wurde für die Aufräumarbeiten in beiden Richtungen für fast eine Stunde gesperrt.

