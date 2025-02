Stand: 25.02.2025 10:53 Uhr 16-Jähriger bei Autounfall in Huje schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Huje (Kreis Steinburg) ist am Montagabend ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Einen Führerschein hatte der junge Mann demnach nicht. Gegen ihn wird deshalb ein Strafverfahren eingeleitet. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

