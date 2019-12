Stand: 05.12.2019 17:44 Uhr

14 Verletzte bei Busunfall auf A23 bei Elmshorn

Bei einem Unfall auf der A23 bei Elmshorn in Richtung Norden sind am Donnerstagnachmittag 14 Menschen verletzt worden.Nach Angaben der Rettungsleitstelle West war am Nachmittag ein Auto auf einen Reisebus aufgefahren. Im Bus saßen 48 Schüler vom Werner-Heisenberg-Gymnasium aus Heide, sie waren auf dem Rückweg von einem Theaterbesuch. Die Autobahn Richtung Heide musste vorrübergehend gesperrt werden, mehrere Kilometer Stau waren die Folge.

Laut Leitstelle West mussten acht Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert werden, unter ihnen auch der Autofahrer, der schwer verletzt wurde.

