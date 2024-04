Stand: 16.04.2024 10:12 Uhr 10.000 Euro für Kinderhospiz in Pansdorf

Die Service-Clubs "Round Table" und "Ladies Circle Ostholstein" haben mit einem Online-Käsetasting mehr als 30.000 Euro für Familienhospize in Norddeutschland gesammelt. Allein mehr als 10.000 Euro gingen an den Familienhospizdienst Kinder auf Schmetterlingsflügeln in Pansdorf (Kreis Ostholstein). "Diese Vereine bringen Betroffene zusammen, so dass sie in den Austausch kommen, das Ganze steht auf ehrenamtlichen Beinen und diese Vereine sind auf Spenden angewiesen. Wir finden das eine ganz tolle ehrenamtliche Arbeit", sagte Mitinitiator Niko Raap NDR Schleswig-Holstein.

