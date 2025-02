100 Abteilungen: Kinderfeuerwehren im Land boomen Stand: 14.02.2025 07:34 Uhr Vor zehn Jahren haben die ersten freiwilligen Feuerwehren eine Kinderabteilung gegründet. Inzwischen zählt der Landesfeuerwehrverband 100. Sie werden für die Nachwuchsgewinnung immer wichtiger.

von Jonas Salto

Die Freiwillige Feuerwehr Marne (Kreis Dithmarschen) hat im Januar eine Kinderabteilung gegründet. Schon jetzt sind alle 15 Plätze belegt. "Wir haben sogar ein paar Kinder, die auf der Warteliste stehen", erzählt Marnes Wehrfürer Nils Petersen. Sobald ein Kind aufhört, rückt eines von der Warteliste nach. In Marne gibt es eine von insgesamt 100 Kinderabteilungen in Schleswig-Holstein. Vor gut zehn Jahren haben die ersten freiwilligen Feuerwehren eine solche Abteilung gegründet, schreibt Mareike Dahms vom Landesfeuerwehrverband: "Kinderabteilungen gewinnen bei der Nachwuchsgewinnung für den späteren aktiven Feuerwehrdienst zunehmend an Bedeutung."

Mit Spiel und Spaß an das Ehrenamt führen

Zielgruppe sind Sechs- bis Neunjährige. Eine feuerwehrtechnische Ausbildung bekommen die Kinder noch nicht. Auch auf Einsätze fahren sie nicht mit. In Marne treffen sich die Kinder jeden zweiten Donnerstag für anderthalb Stunden. Feuerwehrfrau Mandy Bohlenberg zeigt ihnen dann zum Beispiel das Feuerwehrauto oder simuliert in einem Playmobil-Haus ein Feuer und zeigt den Kindern spielerisch, wie sie als Betroffene in einem solchen Fall vorgehen sollten.

Trend erkennbar: Kinder verlassen Wehren im Jugendalter nicht

Ab dem Alter von zehn Jahren können sie dann in die Jugendfeuerwehr eintreten. Zahlen, wie viele der Kinder das tatsächlich auch machen, liegen dem Landesfeuerwehrverband noch nicht vor. Erste Erhebungen soll es noch in diesem Jahr geben. Der Verband erkennt aber nach eigenen Angaben schon jetzt, dass viele der Kinder später tatsächlich in den freiwilligen Feuerwehren bleiben. In Marne weiß zum Beispiel der neunjährige Max schon jetzt, dass er unbedingt später Feuerwehrmann möchten werde. Seine Mutter, Sarah Steinhaus, sieht das in Hinblick auf die Gefahren mit gemischten Gefühlen, sagt aber: "Ich finde das wahnsinnig schön, dass die freiwillige Feuerwehr hier in Marne so sehr die Kinder fördert." Die Jugendlichen dürfen auch noch nicht mit auf Einsätze, bekommen aber die ersten feuerwehrtechnischen Lehrgänge. Erst im Alter von 18 dürfen sie dann mit ihren Kameradinnen und Kameraden ausrücken, wenn der Ernstfall eintritt.

