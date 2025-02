Stand: 12.02.2025 10:11 Uhr Wirtschaftsausschuss: Wie geht es weiter mit der "Missunde III"?

Soll an der derzeit nicht fahrtauglichen Schleifähre "Missunde III" festgehalten werden? Darum geht es am Mittwoch im Wirtschaftauschuss in Kiel. Im Januar hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass sie mehr Geld für die momentan nicht nutzbare E-Fähre aufbringen will. Die Umbaukosten am Anleger und an der Fähre belaufen sich demnach auf gut 1,3 Millionen Euro. Sollte diese Schätzung stimmen, würde die Schleifähre bis zur endgültigen Inbetriebnahme rund 5,3 Millionen Euro gekostet haben. Derzeit pendelt die alte Fähre "Missunde II" zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), weil ihre Nachfolgerin bei höheren Windgeschwindigkeiten nicht sicher anlegen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg