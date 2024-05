Stand: 23.05.2024 07:46 Uhr CDU-Landesausschuss: Unternehmen sollen entlastet werden

Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein muss wieder wettbewerbsfähiger werden. Das war eine der Botschaften der CDU gestern Abend beim Landesausschuss in Kiel. Dafür wollen die Konservativen das Unternehmertum stärken und staatliche Eingriffe zurückfahren. Laut Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) braucht die Wirtschaft weniger Vorschriften und schlankere Prozesse. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen spürbar entlastet werden, heißt es im nun beschlossenen Leitantrag. Die CDU will neue Ansiedlungen erleichtern und Firmen von Dokumentationspflichten und Bürokratie befreien.

