Keine Bus-Streiks: Einigung bei VKP in Plön und ver.di

Bei den Verkehrsbetrieben des Kreises Plön (VKP) wird es vorerst keine weiteren Warnstreiks im Busverkehr geben. In der dritten Verhandlungsrunde haben sich die Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser umfasst unter anderem eine Inflationsausgleichsprämie von 1.300 Euro für die Beschäftigten der VKP. Ab Mai 2025 steigen die Löhne in mehreren Stufen, zunächst um 120 Euro monatlich. Seit Oktober hatten Gewerkschaft und Arbeitgeberseite um eine Einigung gerungen. Zuletzt fielen Anfang der Woche drei Tage lang alle VKP-Busse im Kreis Plön aus. Noch offen ist der Ausgang der Tarifeinigung bei den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Dort läuft noch bis Montagabend eine Urabstimmung. Streiks sind aber auch hier vom Tisch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön