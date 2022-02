Zukunft der Imland-Kliniken: Kreistag will heute abstimmen Stand: 07.02.2022 08:00 Uhr Gibt es auch in Zukunft zwei vollwertige Kliniken in Rendsburg und Eckernförde? Darüber will heute der Kreistag abstimmen. Aus der Bevölkerung gibt es Widerstand und einige Fragen sind noch nicht geklärt.

Die Menschen aus Eckernförde und Umgebung wollen auch weiterhin eine Imland-Klinik in ihrer Stadt haben, so wie sie es jetzt auch gibt. Das hatte eine Demonstration am Wochenende gezeigt, an der sich nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen beteiligten. Heute nun soll der Kreistag in Büdelsdorf entscheiden, wie es weitergehen soll. Die gewählten Volksvertreter können über vier verschiedene Szenarien abstimmen. Ob am Abend in der Thormannhalle mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, scheint offen. So will die Wählergemeinschaft Kreis RD-ECK (WGK) nach eigenen Angaben einen Antrag stellen, wonach eine Entscheidung erst bei der nächsten Kreistagssitzung Mitte März beschlossen werden soll.

Vier Szenarien zur Abstimmung

Ein Gutachten hatte zuvor vier verschiedene Möglichkeiten erarbeitet, wie sich die Imland-Klinik künftig aufstellen kann. Beim sogenannten Szenario 1 bleibt alles, wie es ist. Szenario 1a sieht fast genau so aus, nur mit dem Unterschied, dass die Geburtenstation nach Rendsburg geht und die Altersmedizin in Eckernförde ausgebaut wird. Eine Chirurgie soll es nur noch in der Regelarbeitszeit geben, also nur wochentags und nicht nachts. Wenn es nach dem Willen der Geschäftsführung der Krankenhäuser geht, dann soll das Szenario 5 Wirklichkeit werden. Es sieht für den Eckernförder Standort nur noch eine Psychiatrie und Altersmedizin vor. Am Standort Eckernförde soll es nur noch eine Notfallambulanz und eine Innere Abteilung geben. Beim Szenario 5a würde diese wegfallen.

Unterschiedliche Lager

CDU und FDP wollen für das Szenario 5 stimmen. Tim Albrecht, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, machte deutlich, dass jeder abstimmen dürfe, wie er wolle. Gleichzeitig stellte er aber auch klar, sollte es keine Entscheidung geben, dann habe das fatale Folgen für die Klinik. SPD, SSW, Linke und WGK hatten in der vergangenen Woche im Hauptausschuss noch viele offene Fragen, die bislang nicht geklärt werden konnten. Beispielsweise, wie bei einem Szenario 5 etwa der ÖPNV geregelt werden soll oder wie die Notfallambulanz zeitlich besetzt werden kann. Im Hauptausschuss hatte der SSW auch ein alternatives Konzept zur Schließung der Geburtshilfestation aufgebracht, in Form eines Geburtshauses. Aber auch hier fehlt nach Ansicht vieler die Prüfung. Für die Grünen im Kreistag steht vor allem die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Es gebe bei der Abstimmung kein Richtig oder Falsch, so die Fraktionsvorsitzende Christine von Milczewski.

