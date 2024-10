Sind heute Abend Polarlichter zu sehen? Experte sieht Chancen Stand: 05.10.2024 14:08 Uhr Ein starker Sonnensturm kann womöglich heute Abend dafür sorgen, dass über Niedersachsen wieder Polarlichter zu sehen sind. Ob sich die spektakuläre Aussicht bietet, entscheidet sich kurzfristig.

Laut Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen ist ein sogenannter koronaler Massenauswurf, eine riesige Wolke aus Sonnenplasma, auf dem Weg zur Erde. Diese werde am Samstagabend erwartet. "Wir wissen aber nicht, ob es einen direkten Treffer gibt oder einen Streifschuss", sagte Solanki. Man könne bei Massenauswürfen im Vorfeld allerdings nur sehr ungenau vorhersagen, wie stark sie ausfallen oder wie schnell sie sich ausbreiten. Dies lasse sich erst etwa 30 Minuten vor dem Eintreffen der Plasmateilchen auf der Erde absehen - wenn Satelliten in etwa eine Million Kilometer Entfernung diese messen können.

Wetteraussichten: Himmel soll teils aufklaren

Das Wetter spielt zumindest teilweise mit. In den Abendstunden sollen in einigen Regionen in Niedersachsen die Wolken verschwinden und der Himmel aufklaren. "Wenn wir klaren Himmel haben, vor allem gegen Norden, werde ich auf einen Hügel fahren und schauen", kündigte Solanki an. Es sei aber auch gut möglich, dass es keine Polarlichter zu sehen gebe.

Sonnensturm schwächer als im Mai

Die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hatte Stürme der Kategorie G3 prognostiziert. Dies sollte in den frühen Morgenstunden des Samstags sowie am Samstagabend womöglich in Deutschland zu sehen sein. In Niedersachsen waren Polarlichter in diesem Jahrschon wiederholt zu sehen - so etwa im Mai. Damals hatte ein extremer Sonnensturm, der laut NOAA die höchste Kategorie G5 erreicht hatte, den Himmel leuchten lassen.