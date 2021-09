Zu Besuch: Arne-Torben Voigts freut sich über Ihre "Schätze" Stand: 04.09.2021 11:16 Uhr Die Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen" hat Station in Lüneburg, Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Osnabrück gemacht. Moderator Arne-Torben Voigts hat Ihre Erinnerungsstücke entgegengenommen.

Für unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen" zum 75. Geburtstag unseres Bundeslandes haben wir Dinge gesammelt, die mit der Geschichte des Landes verbunden sind. Moderator Arne-Torben Voigts war in mehreren Regionen vor Ort, um Ihre persönlichen Erinnerungsgegenstände entgegenzunehmen und sich Ihre Geschichte dazu erzählen zu lassen. Gesucht wurden Gegenstände von besonderen historischen, kulturellen oder sportlichen Ereignissen und Sie konnten damit einfach vor Ort vorbeikommen: Ob eine alte Feuerwehrkluft, eine Münze oder die Eintrittskarte zu einem ganz außergewöhnlichen Konzert - viele Gegenstände erzählen die bewegte Vergangenheit Niedersachsens. Und der NDR in Niedersachsen möchte die Geschichte des Bundeslandes dadurch erlebbar machen. Arne-Torben Voigts wurde vor Ort von einem Reporterteam begleitet, so dass Ihre Begegnungen auch dokumentiert wurden. An diesen Orten hat er Ihre "Schätze" entgegengenommen:

Ausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum

Wir haben zunächst so viele Erinnerungsstücke wie möglich in Fernsehen, Hörfunk und online zugänglich gemacht. Die Suche für "Unser Schatz für Niedersachsen" gipfelt dann im Oktober in einer Ausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, in der einige der Gegenstände gezeigt werden. Darüber hinaus wird die Geschichte der ausgewählten Fundstücke am Freitag, 8. Oktober, ab 20.15 Uhr in einer 90-minütigen Sendung im NDR Fernsehen erzählt.

