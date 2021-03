"Unser Schatz": Was erinnert Sie noch an die Sturmflut 1962? Stand: 29.03.2021 19:30 Uhr Am 16. Februar 1962 fegt eine Sturmflut über Niedersachsens Küste. Haben Sie Erinnerungsstücke, die mit dieser Zeit verbunden sind? Die suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen".

Sie sieht aus wie eine gewöhnliche Schaufel, wie sie wohl in fast jedem Kleingarten zu finden ist. Doch diese ist eine ganz besondere für Hans Willms. Der Mann aus Burhave im Landkreis Wesermarsch - damals gerade einmal 17 Jahre alt - nutze sie zum Sichern der Deiche in der Nacht, als diese zu brechen drohten. Bei der Sturmflut kamen Hunderte Menschen ums Leben, Tausende Tiere ertranken in den Fluten. Woran denken Sie, wenn Sie an diese Tage zurückdenken?

Haben Sie Zuhause auch noch etwas, das Sie daran erinnert? Solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und in einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

Weitere Informationen "Unser Schatz": Was erinnert Sie an die Anti-Atom-Demos? Haben Sie Erinnerungsstücke, die mit dem Protest gegen Atomkraft verbunden sind? Denn genau solche Dinge suchen wir. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 29.03.2021 | 19:30 Uhr