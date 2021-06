"Unser Schatz": Wangerooge als Wiege des Beach-Volleyballs Stand: 01.06.2021 11:49 Uhr Auf Wangerooge reisten früher jeden Sommer die besten Beachvolleyballer zur Meisterschaft an. Haben Sie auch Erinnerungsstücke an so ein Ereignis? Die suchen wir bei "Unser Schatz für Niedersachsen".

Ein Pokal erinnert Turnier-Organisator Peter Kuchenbuch-Hanken an die Zeit der großen Beachvolleyball-Spiele auf Wangerooge: "Wir haben alle Deutschen Meister hier gehabt, wir haben internationale Teams hier gehabt, Kubaner, Brasilianer, der ehemalige brasilianische Weltmeister war hier (...) - ein Wochenende richtig Halli-Galli-Beachvolleyball", erzählt er. Bei dem beliebten Turnier schauten an drei Spieltagen bis zu 30.000 Menschen zu, sogar Sonderschiffe wurden eingesetzt. Haben Sie Zuhause auch noch etwas, das Sie an dieses Event auf Wangerooge erinnert? Oder an ein anderes großes Ereignis? Denn solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und in einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

