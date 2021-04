"Unser Schatz": Erinnern Sie sich auch an den Papst-Besuch? Stand: 03.04.2021 19:52 Uhr Für Osnabrück war der 16. November 1980 ein großer Tag. Papst Johannes Paul II. war gekommen. Haben Sie auch Erinnerungsstücke? Die suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen".

Nach all den Jahren hat sie ihren Glanz nicht verloren: die Münze von Rolf Fangmeier, der an diesem denkwürdigen Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr Bereitschaft hatte und die Münze später von seinem Vater geschenkt bekam. Sie zeigt auf der einen Seite das damalige Oberhaupt der Katholiken, Papst Johannes Paul II. Auf der anderen Seite ist der Osnabrücker Dom zu sehen. Der Besuch des Geistlichen war der erste Papst-Besuch in Deutschland seit 200 Jahren.

75 Jahre Niedersachsen - ungezählte Geschichten

Haben Sie auch noch Erinnerungen an frühere Zeiten, vielleicht einen Gegenstand, der eine ähnliche Geschichte hat? Solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und im Zuge einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

