Unser Schatz: Die Ausstellung zu 75 Jahre Niedersachsen Stand: 08.10.2021 06:36 Uhr "Weißt Du noch?", das ist ein Satz, der hoffentlich oft während der Ausstellung im Landesmuseum erklingt. Dort können Sie viele der Schätze zu Niedersachsens Geschichte sehen, die wir gesammelt haben.

Über Monate hinweg haben Sie uns bei der großen Programmaktion von NDR Niedersachsen Ihre ganz persönlichen Stücken und die Geschichten dahinter zukommen lassen. Anlass ist das 75. Landesjubiläum und die Aktion heißt "Unser Schatz für Niedersachsen". Das ganze Jahr über liefen Ihre "Schätze" in Hörfunk, Fernsehen und online. Nun zum Schluss gibt es ein besonderes Highlight: Alle können sich die "Schätze" in Ruhe ansehen und in eigenen Erinnerungen zurückwandern in die Geschichte Niedersachsens - von Sonnabend bis zum 2. Januar 2022 bei einer großen NDR Ausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eröffnet wird die Ausstellung heute durch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). NDR.de überträgt die Eröffnung ab 16 Uhr im Livestream.

Bevor Landeschef Weil seine Rede hält, begrüßt Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums, die geladenen Gäste. Einleitende Worte spricht Andrea Lütke, stellvertretende Intendantin des NDR und Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen.

Seit Beginn der Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen" haben uns etliche Stücke erreicht: Eine Rückkehrer-Bescheinigung aus der Nachkriegszeit, die erste weibliche Feuerwehruniform, ein Stahlrohr von den Castor-Protesten, ein Stück verkohlter Feuerwehrschlauch von der Waldbrandkatastrophe - dies alles und vieles mehr gibt es in der Kuppelhalle des Landesmuseums zu sehen.

Dazu erzählen wir die oft anrührenden Geschichten der "Schatzsammler" und öffnen unsere Archive. Historisches aus Hörfunk und Fernsehen, das per QR-Code aufs eigene Handy kommt oder an Hör- und Video-Stationen zu sehen ist, holt Ereignisse aus unserer Landesgeschichte zurück in die Gegenwart.

Die Ausstellung ist ein Werk von Menschen in Niedersachsen für Menschen in Niedersachsen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie weist viele Lücken auf - auch von wichtigen Ereignissen. Aber sie ist mit ihren individuellen Geschichten etwas sehr Persönliches. Sie soll die Menschen anregen, in ihrer eigenen Erinnerung zu kramen und den einen oder anderen "Schatz" wieder lebendig werden zu lassen.

Unser Schatz: Die Ausstellung zu 75 Jahre Niedersachsen Nachdem wir Ihre Schätze zur Landesgeschichte gesammelt haben, wird es ab heute eine große Ausstellung geben.

