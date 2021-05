"Unser Schatz": Als Hannover 1954 deutscher Meister wurde Stand: 31.05.2021 12:10 Uhr Am 23. Mai 1954 wurde Hannover 96 zum zweiten Mal Deutscher Fußball-Meister. Haben Sie auch Erinnerungsstücke an so eine Sternstunde? Die suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen".

Eine Ehrennadel des DFB ist Rolf Gehrckes ganz persönliches Erinnerungsstück an den zweiten Deutschen Meistertitel von Hannover 96. Am 23. Mai 1954 stand er für den Verein im Finale gegen den haushohen Favoriten, den 1. FC Kaiserslautern, mit auf dem Platz. Damals war Gehrcke mit 21 Jahren der jüngste Spieler, heute ist er 88 und hat sich die Ehrennadel des DFB zum Andenken an diesen Triumph und als persönlichen Schatz aufgehoben. Woran denken Sie, wenn Sie sich an das Spiel um diesen Meistertitel erinnern? Haben Sie Zuhause auch noch etwas, das Sie daran erinnert? Solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "Unser Schatz für Niedersachsen". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und in einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.12.2020 | 19:30 Uhr