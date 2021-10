Bald öffnen die Tore zu Niedersachsens privaten Schätzen Stand: 06.10.2021 09:55 Uhr Das Landesmuseum wird zum Nähkästchen - Menschen in Niedersachsen haben unter dem Titel "Unser Schatz" private Schätze und die zugehörigen Geschichten mit uns geteilt. Bald ist Ausstellungseröffnung.

Mit Handschuhen und großer Vorsicht hebt ein Mann im Landesmuseum in Hannover einen Helm auf ein Podest, daneben richtet er einen Modellhubschrauber aus. Diese Ausstellungsstücke sind zwar keine seltenen Werke berühmter Kreativer, weniger wertvoll sind sie dadurch aber nicht und werden entsprechend liebevoll behandelt. Die Exponate sind bei der großen Programmaktion von NDR Niedersachsen "Unser Schatz für Niedersachsen" zusammengekommen. Aus ihnen entsteht im Landesmuseum in diesen Tagen so etwas wie Niedersachsens Nähkästchen im XXL-Format. Mehr als 60 Ausstellungsstücke sind zusammengekommen, eines davon eben dieser Helm eines Piloten. Er war beim Zugunglück in Eschede im Einsatz.

Endspurt zur Eröffnung

Während an der einen Stelle sorgsam Exponate platziert werden, kleben im Hintergrund andere die Überschriften der Ausstellungsthemen in großen Lettern auf Stellwände. Aufwendiger als gedacht - recht haften wollen A bis Z nicht. Da helfen nur gutes Zureden und Geduld. Letztere ist allerdings so langsam aufgebraucht. Rund zwei Dutzend Menschen wuseln seit der vergangenen Woche im Endspurt durch das lichtdurchflutete Obergeschoss des Museums. Es wird durchgepowert bis in die Nacht, damit alles steht, wenn Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Ausstellung am Freitag offiziell eröffnet. Der NDR in Niedersachsen überträgt dann live im Videostream.

