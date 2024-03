secIT in Hannover: Messe zur IT-Sicherheit startet morgen Stand: 04.03.2024 12:45 Uhr Was tun, wenn die Firma von einem Cyberangriff betroffen ist? Auf der secIT 2024 in Hannover stellen Unternehmen von morgen an ihre neusten Strategien und Lösungen rund um das Thema IT-Sicherheit vor.

Auch in Niedersachsen gab es bereits mehrere Cyberattacken auf Unternehmen und andere Einrichtungen - zuletzt bei dem Hörgeräte-Hersteller Kind aus der Region Hannover. Im Ernstfall ist es für die betroffenen Unternehmen besonders wichtig, vorbereitet zu sein. Bei der secIT wollen deshalb nach Angaben des Veranstalters Heise Gruppe vom 5. bis zum 7. März mehr als 100 Unternehmen ihre neusten Lösungen und Strategien vorstellen, mit denen man sich gegen Cyberangriffe wappnen oder die Folgen zumindest begrenzen kann. Unter anderem Horst Baier (SPD), CIO und damit der IT-Bevollmächtigte der Landesregierung Niedersachsen, wird die Messe am Dienstag eröffnen.

Cyberangriffe - Strategien und Lösungen auf der secIT

Auf der dreitägigen Messe soll es nach Angaben des Veranstalters in Workshops und Vorträgen möglich sein, sich rund um das Thema IT-Sicherheit auszutauschen und innovative Produkte und Verfahren kennenzulernen. Neben geeigneten Schutzmaßnahmen soll auch ein effektives Krisenmanagement im Fokus der Messe stehen. "Dieses Event ist ein Treffpunkt für alle, die sich mit der Sicherheit unserer digitalen Welt beschäftigen wollen und müssen", sagt Dennis Schirrmacher, c’t-Redakteur und Security-Spezialist, im Vorfeld. Die secIT richtet sich deshalb an IT-Sicherheitsbeauftragte, Netzwerkadministratoren, Rechenzentrumsleiter sowie andere Verantwortliche. Mehr als 3.600 Teilnehmende haben sich im Vorfeld angemeldet. Damit verzeichnet die Messe nach eigenen Angaben in diesem Jahr einen neuen Besucher-Rekord.

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität