Stand: 22.02.2022 08:32 Uhr Stadtprinzenpaar in Osnabrück feiert Karneval im Internet

Normalerweise wäre jetzt Hochsaison für die Karnevalisten im Nordwesten Niedersachsens, doch wegen der Corona-Pandemie haben die Vereine alle Feiern und Umzüge abgesagt. Das Stadtprinzenpaar in Osnabrück will trotzdem gute Laune verbreiten. Am Ossensamstag, dem Samstag vor Rosenmontag, gibt es deshalb einen Livestream im Internet - mit Karnevalsmusik und Tanzsportgarde. Die Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 hat hingegen alle Veranstaltungen abgesagt, dort gibt es auch keine Online-Alternative.

